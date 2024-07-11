Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам

Власти Литвы одобрили выход страны из Конвенции по кассетным боеприпасам. Как сообщает пресс-служба парламента страны, соответствующий законопроект поддержали 99 депутатов, против проголосовал только один.

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Таким образом Литва сможет приобретать, накапливать и при необходимости применять кассетные боеприпасы.

«Это повысит эффективность обороны Литвы и выступит дополнительной сдерживающей мерой», - указали в парламенте.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе специальной военной операции на Украине, однако это решение могут пересмотреть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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