Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам
Власти Литвы одобрили выход страны из Конвенции по кассетным боеприпасам. Как сообщает пресс-служба парламента страны, соответствующий законопроект поддержали 99 депутатов, против проголосовал только один.
Таким образом Литва сможет приобретать, накапливать и при необходимости применять кассетные боеприпасы.
«Это повысит эффективность обороны Литвы и выступит дополнительной сдерживающей мерой», - указали в парламенте.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе специальной военной операции на Украине, однако это решение могут пересмотреть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru