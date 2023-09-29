Липовой: Срочников не отправят в зону СВО из-за недостаточной подготовки

Призывников не будут отправлять в зону специальной военной операции из-за недостаточной подготовки, считает Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

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«Речь идет об отправке в зону СВО и в целом на выполнение боевых задач подготовленных бойцов. Ими сейчас являются только контрактники, прошедшие срочную службу и получившие дополнительную спецподготовку», — указал Липовой, добавив, что эти военнослужащие способны «с гарантией» выполнять боевые задачи.

Как отметил генерал-майор, основная задача солдат-срочников — только выполнение внутренних функций и получение первоначальных военных навыков. Липовой также высказал мнение, что переход на службу сроком в один год был «величайшей ошибкой», которая была допущена «в угоду либеральным взглядам».

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