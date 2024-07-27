СМИ: ВСУ размещают авиацию на аэродромах третьих стран

ВСУ размещают самолеты на аэродромах третьих стран, в том числе Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника силами ВС России, поскольку удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению [России] со странами ЕС и НАТО», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, аэродромы на украинской территории применяются для дозаправки или пополнения боекомплекта.

Ранее СМИ сообщили, что Украина может разместить обещанные Западом истребители F-16 в Польше.

