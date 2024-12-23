Кувалдин: Иностранные летчики делают селфи на фоне стратегических ракетоносцев РФ
Иностранные летчики во время полетов над нейтральными водами делают селфи на фоне стратегических ракетоносцев России, сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на заявление командующего дальней авиацией генерал-майора Сергея Кувалдина.
Он считает таких пилотов «воздушными хулиганами». Они приближаются слишком близко к российским самолетам и делают снимки. Кувалдин отметил, что у пилотов дальней авиации крепкие нервы и большой опыт общения с подобными «хулиганами» по всему миру.
Отмечается, что все полеты дальней авиации сопровождают истребители.
Ранее стало известно, что российская армия получит в 2025 году четыре ракетоносца Ту-160М, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru