Кувалдин: Иностранные летчики делают селфи на фоне стратегических ракетоносцев РФ

Он считает таких пилотов «воздушными хулиганами». Они приближаются слишком близко к российским самолетам и делают снимки. Кувалдин отметил, что у пилотов дальней авиации крепкие нервы и большой опыт общения с подобными «хулиганами» по всему миру.

Отмечается, что все полеты дальней авиации сопровождают истребители.

Ранее стало известно, что российская армия получит в 2025 году четыре ракетоносца Ту-160М, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

