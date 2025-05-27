Крупные учения на Балтике начались с участием более 20 кораблей ВМФ РФ

Балтийский флот России объявил о начале масштабных учений в акватории с привлечением сил Северного флота. Речь идёт о плановых маневрах с участием 20 кораблей и трёх тысяч военнослужащих. Поддержку оказывает авиация.

Корабли 27 мая покинули пункты базирования и выполнили развертывание в назначенные районы Балтики для дальнейшего выполнения учебно-боевых задач. С 11 мая НАТО проводит маневры Swift Response на территории Финляндии, Норвегии, Швеции, Латвии и Литвы под командованием армии США.

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В ходе этих учений до 31 мая будет проведено пять воздушно-десантных операций. Военнослужащие НАТО отрабатывают развертывание высокомобильных ракетных систем HIRAIN, организацию полевого госпиталя, проводят стрельбы.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 26 мая подразделение морской пехоты США выполнило учебные стрельбы из мобильных ракетных систем HIMARS на шведском острове Готланд. Учебные боеприпасы упали в Балтийское море, информирует Wall Street Journal.

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Фото: stat.mil.ru
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