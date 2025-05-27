Крупные учения на Балтике начались с участием более 20 кораблей ВМФ РФ

Балтийский флот России объявил о начале масштабных учений в акватории с привлечением сил Северного флота. Речь идёт о плановых маневрах с участием 20 кораблей и трёх тысяч военнослужащих. Поддержку оказывает авиация.

Корабли 27 мая покинули пункты базирования и выполнили развертывание в назначенные районы Балтики для дальнейшего выполнения учебно-боевых задач. С 11 мая НАТО проводит маневры Swift Response на территории Финляндии, Норвегии, Швеции, Латвии и Литвы под командованием армии США.