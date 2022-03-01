Краснодарский губернатор сообщил о гибели командира разведроты на Украине
Уроженец Краснодарского края капитан вооруженных сил России Александр Лысенко убит при выполнении задания в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Он уточнил, что капитан Лысенко командовал разведывательной ротой. У него остались супруга и двое детей. Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибшего. Им, а также каждой проживающей на территории края семье погибших военнослужащих - участников специальной операции на Украине губернатор пообещал выплатить материальную помощь в размере 2 миллионов рублей.
До этого официально была признана гибель восьми военнослужащих РФ на Украине. Среди них — по одному уроженцу Дагестана, Калмыкии, Курской и Пензенской областей. Еще о двоих погибших рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. О гибели двух бойцов ВДВ также сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков признал, что среди российских военнослужащих есть потери, однако не стал оглашать какие-либо конкретные цифры.
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