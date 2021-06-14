Корабли ВМС Великобритании и Нидерландов зашли в Черное море

Эсминец «Дефендер» военно-морских сил Великобритании и фрегат «Эвертон» военно-морских сил Нидерландов вошли в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Как отметили в ведомстве, силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями кораблей.

Ранее в Черное море зашел эсминец ВМС США «Лабун». По данным американского Шестого флота, корабль совершает переход из Средиземного моря для выполнения операций по обеспечению безопасности на море.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:НидерландыВеликобританияВМСЧерное МореКорабли
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