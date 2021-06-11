Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Отмечается, что силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями американского судна.

По данным Шестого флота США, эсминец «Лабун» типа «Арли Берк» совершает переход в Черное море из Средиземного. Судно будет выполнять операции по обеспечению безопасности на море. На вооружении кораблей этого класса имеются противоракеты SM-3 и крылатые ракеты «Томагавк» и «Гарпун».

