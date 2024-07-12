Корабли ТОФ прибыли в китайский порт Чжаньцзян для совместных учений

Корветы «Громкий» и «Резкий» прибыли в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместных учениях ВМФ России и ВМС НОАК под названием «Морское взаимодействие — 2024», сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Прибывший отряд встретили представители Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, российского посольства и местные чиновники.

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В рамках программы предусмотрены встречи руководства учений, заседания рабочих групп, тактические совещания, отработка практических действий на картах. Для экипажей российских кораблей также запланированы культурные мероприятия, экскурсии по местным достопримечательностям и совместные спортивные соревнования.

С 15 по 17 июля состоится практическая фаза маневров, в ходе которой экипажи кораблей России и Китая проведут совместные тренировки по противовоздушной обороне и противолодочные учения с участием морской авиации НОАК. Помимо этого, моряки отработают задачи по спасению на море, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Mr.YuriGagarin
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