Корабли ТОФ прибыли в китайский порт Чжаньцзян для совместных учений

В рамках программы предусмотрены встречи руководства учений, заседания рабочих групп, тактические совещания, отработка практических действий на картах. Для экипажей российских кораблей также запланированы культурные мероприятия, экскурсии по местным достопримечательностям и совместные спортивные соревнования.

С 15 по 17 июля состоится практическая фаза маневров, в ходе которой экипажи кораблей России и Китая проведут совместные тренировки по противовоздушной обороне и противолодочные учения с участием морской авиации НОАК. Помимо этого, моряки отработают задачи по спасению на море, передает «Радиоточка НСН».

