Корабли ТОФ прибыли в китайский порт Чжаньцзян для совместных учений
Корветы «Громкий» и «Резкий» прибыли в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместных учениях ВМФ России и ВМС НОАК под названием «Морское взаимодействие — 2024», сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Прибывший отряд встретили представители Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, российского посольства и местные чиновники.
В рамках программы предусмотрены встречи руководства учений, заседания рабочих групп, тактические совещания, отработка практических действий на картах. Для экипажей российских кораблей также запланированы культурные мероприятия, экскурсии по местным достопримечательностям и совместные спортивные соревнования.
С 15 по 17 июля состоится практическая фаза маневров, в ходе которой экипажи кораблей России и Китая проведут совместные тренировки по противовоздушной обороне и противолодочные учения с участием морской авиации НОАК. Помимо этого, моряки отработают задачи по спасению на море, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru