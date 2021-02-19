Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море

«В полигоне боевой подготовки экипаж БПК во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 провёл учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, в ходе которого выполнил стрельбу по сбрасываемой парашютной мишени из 100-мм корабельных артиллерийских установок АК-100. Также корабль отработал постановку радиоэлектронных помех», - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь ракетный катер ТОФ «Р-14» провел артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным целям.

Сегодня комендоры «Р-14» уничтожили макет морской плавающей мины.

К отработке аналогичных задач приступил также экипаж еще одного ракетного катера Приморского соединения разнородных сил – «Р-18».

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что в арктическом регионе главными противниками являются Россия и США, но у американцев здесь мало шансов.

