Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота провели учения по отработке артиллерийских стрельб в Японском море. Об этом сообщила пресс-службы Минобороны РФ.

Накануне стрельбы прошли в заливе Петра Великого, стрельба велась с большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» по воздушной цели.

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«В полигоне боевой подготовки экипаж БПК во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 провёл учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, в ходе которого выполнил стрельбу по сбрасываемой парашютной мишени из 100-мм корабельных артиллерийских установок АК-100. Также корабль отработал постановку радиоэлектронных помех», - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь ракетный катер ТОФ «Р-14» провел артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным целям.

Сегодня комендоры «Р-14» уничтожили макет морской плавающей мины.

К отработке аналогичных задач приступил также экипаж еще одного ракетного катера Приморского соединения разнородных сил – «Р-18».

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что в арктическом регионе главными противниками являются Россия и США, но у американцев здесь мало шансов.

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:Военные Учения
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