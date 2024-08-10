Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море
Корабли арктической группировки Северного флота провели в акватории Баренцева моря учение по нейтрализации судна-«нарушителя». Об этом сообщила пресс-служба СФ.
Отмечается, что экипажи отряда боевых судов провели «учение по обеспечению безопасности объектов экономической деятельности и разрешению кризисных ситуаций в случае их возникновения». По легенде большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» получил данные об опасных маневрах неизвестного судна-нарушителя вблизи объекта морской экономической деятельности РФ. Экипаж корабля выполнил предупредительные выстрелы артиллерийским вооружением и принудил «нарушителя» остановиться и лечь в дрейф. При этом на борт последнего была доставлена группа антитеррористической деятельности из состава отдельной бригады морской пехоты СФ, морпехи нейтрализовали и задержали условных нарушителей.
Как отметили в пресс-службе флота, вторая группа АТД отработала аналогичные действия, применив корабельный вертолет Ка-27.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru