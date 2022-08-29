Корабли первой линии индийских ВМС вооружат крылатыми ракетами «Брамос»
Все корабли первой линии Военно-морских сил Индии вооружат сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Брамос». Об этом рассказал содиректор компании «Брамос» с российской стороны Александр Максичев в интервью РИА Новости.
«Корабли первой и второй линии, да, будут вооружены. Задача состоит в том, чтобы вооружить все корабли первой линии, данная задача успешно выполняется», - отметил Максичев.
К первой линии относятся корабли большого водоизмещения: крейсеры, эсминцы, фрегаты, пишет РИА ФАН.
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