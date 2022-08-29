Корабли первой линии индийских ВМС вооружат крылатыми ракетами «Брамос»

«Корабли первой и второй линии, да, будут вооружены. Задача состоит в том, чтобы вооружить все корабли первой линии, данная задача успешно выполняется», - отметил Максичев.

К первой линии относятся корабли большого водоизмещения: крейсеры, эсминцы, фрегаты, пишет РИА ФАН.

