Корабли первой линии индийских ВМС вооружат крылатыми ракетами «Брамос»

Все корабли первой линии Военно-морских сил Индии вооружат сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Брамос». Об этом рассказал содиректор компании «Брамос» с российской стороны Александр Максичев в интервью РИА Новости.

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«Корабли первой и второй линии, да, будут вооружены. Задача состоит в том, чтобы вооружить все корабли первой линии, данная задача успешно выполняется», - отметил Максичев.

К первой линии относятся корабли большого водоизмещения: крейсеры, эсминцы, фрегаты, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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