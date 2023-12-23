Корабли Черноморского флота провели учения по отражению атаки дронов
Экипажи кораблей Черноморского флота РФ провели учения и отработали действия по отражению атаки беспилотников. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.
На судах провели маневры по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя от атаки дронов противника. Оперативные службы флота получили данные о взлете группы БПЛА с Украины в направлении Крыма, корабельным силам был передан соответствующий сигнал. ЧФ отработал поиск, обнаружение и поражение средств воздушного нападения.
«Моряки отработали комплекс действий ... не только техническими средствами и зенитным вооружением кораблей, но и с применением стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов личным составом постов противовоздушной обороны», — говорится в сообщении флота.
Ранее Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер из штатного вооружения морской авиации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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