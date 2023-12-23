Корабли Черноморского флота провели учения по отражению атаки дронов

На судах провели маневры по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя от атаки дронов противника. Оперативные службы флота получили данные о взлете группы БПЛА с Украины в направлении Крыма, корабельным силам был передан соответствующий сигнал. ЧФ отработал поиск, обнаружение и поражение средств воздушного нападения.

«Моряки отработали комплекс действий ... не только техническими средствами и зенитным вооружением кораблей, но и с применением стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов личным составом постов противовоздушной обороны», — говорится в сообщении флота.

Ранее Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер из штатного вооружения морской авиации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

