Корабли Черноморского флота провели учения по отражению атаки дронов

Экипажи кораблей Черноморского флота РФ провели учения и отработали действия по отражению атаки беспилотников. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

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На судах провели маневры по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя от атаки дронов противника. Оперативные службы флота получили данные о взлете группы БПЛА с Украины в направлении Крыма, корабельным силам был передан соответствующий сигнал. ЧФ отработал поиск, обнаружение и поражение средств воздушного нападения.

«Моряки отработали комплекс действий ... не только техническими средствами и зенитным вооружением кораблей, но и с применением стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов личным составом постов противовоздушной обороны», — говорится в сообщении флота.

Ранее Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер из штатного вооружения морской авиации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:КораблиБеспилотникиВоенные УченияЧерноморский Флот РФ

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