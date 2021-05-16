Корабль ВМС Великобритании направился в Одессу

Патрульный корабль «Трент» ВМС Великобритании, вошедший утром 16 мая в Черное море, направляется в Одессу. Об этом сообщает посольство Великобритании в Анкаре.

«В сопровождении береговой охраны нашего друга и союзника - Турции – "Трент" проходит через прекрасный Босфор, направляясь к Одессе через Черное море», - сообщает дипведомство в Twitter.

Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что моряки Черноморского флота России следят за иностранным кораблем.

