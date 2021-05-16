Корабль ВМС Великобритании направился в Одессу
16 мая 202117:07
Патрульный корабль «Трент» ВМС Великобритании, вошедший утром 16 мая в Черное море, направляется в Одессу. Об этом сообщает посольство Великобритании в Анкаре.
«В сопровождении береговой охраны нашего друга и союзника - Турции – "Трент" проходит через прекрасный Босфор, направляясь к Одессе через Черное море», - сообщает дипведомство в Twitter.
Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что моряки Черноморского флота России следят за иностранным кораблем.
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16 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru