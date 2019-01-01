Адмирал объяснил, что делать с американской слежкой за «Адмиралом Горшковым»

За фрегатом «Адмирал Горшков» и кораблями сопровождения, которые зашли в порт столицы Кубы Гаваны, следит Северное командование вооруженных сил (ВС) США. Также оно заявило, что «проводит воздушные операции для защиты США и Канады».

Бывший первый замглавнокомандующего ВМФ России адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил, что это нормальная практика.