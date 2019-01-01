Армия и флот

Адмирал объяснил, что делать с американской слежкой за «Адмиралом Горшковым»

27 июня17:50
Георгий Гагарин

Бывший первый замглавнокомандующего ВМФ России в эфире НСН заявил, что слежение за фрегатом - это нормальная практика.



За фрегатом «Адмирал Горшков» и кораблями сопровождения, которые зашли в порт столицы Кубы Гаваны, следит Северное командование вооруженных сил (ВС) США. Также оно заявило, что «проводит воздушные операции для защиты США и Канады».

Бывший первый замглавнокомандующего ВМФ России адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил, что это нормальная практика.

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«Они следят, мы следим. Это повседневная деятельность любого флота. Провокаций мы не допустим. В рамках слежения там довольно большие дистанции, не меньше 60 кабельтов. Они не должны пересекать курс, не должны мешать маневрированию. Но если начинается опасное сближение или облеты ниже минимума, на это у нас с Соединенными Штатами есть соответствующая таблица сигналов, чтобы вести переговоры, указать», – объяснил он.

Накануне Северный флот России сообщил, что отряд кораблей и «Адмирал флота Советского Союза Горшков» зашел в гавань кубинской столицы. Фрегат намерены посетить посол России в Гаване Андрей Гуськов и представители кубинского командования.

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