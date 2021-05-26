Стало известно, какое оружие испытывал концерн «Калашников»

В России успешно завершены испытания усовершенствованных авиационных управляемых ракет «Вихрь», сообщает РИА Новости.

Лётные испытания проводились на полигоне Минобороны России, где с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» было произведено 22 пуска ракет. Кроме сотрудников концерна «Калашников» в них принимали участие представители Воздушно-космических сил РФ (ВКС), а также АО «КБП» и АО «НЦВ Миль и Камов».

Создатели ракеты рассказали, что после модернизации была повышена вероятность поражения целей при пусках на малую дальность, а также увеличена стабильность в полёте, при этом тактико-технические характеристики оружия не изменились.

Ранее концерн «Калашников» опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео, снятое во время испытаний ракеты «Вихрь», предложив пользователям угадать, какое именно оружие испытывалось.

