Стало известно, какое оружие испытывал концерн «Калашников»
В России успешно завершены испытания усовершенствованных авиационных управляемых ракет «Вихрь», сообщает РИА Новости.
Лётные испытания проводились на полигоне Минобороны России, где с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» было произведено 22 пуска ракет. Кроме сотрудников концерна «Калашников» в них принимали участие представители Воздушно-космических сил РФ (ВКС), а также АО «КБП» и АО «НЦВ Миль и Камов».
Создатели ракеты рассказали, что после модернизации была повышена вероятность поражения целей при пусках на малую дальность, а также увеличена стабильность в полёте, при этом тактико-технические характеристики оружия не изменились.
Ранее концерн «Калашников» опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео, снятое во время испытаний ракеты «Вихрь», предложив пользователям угадать, какое именно оружие испытывалось.
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