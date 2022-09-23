Комитет солдатских матерей: У многих в военном билете давно было мобилизационное предписание
Александр Латынин отметил, что оно должно выдаваться при подписании военнослужащим в запасе контракта.
Мобилизационное предписание должно выдаваться только при подписании военнослужащим контракта, у некоторых оно появилось безосновательно еще до объявления мобилизации, заявил член Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.
«Мы нередко сталкиваемся с гражданами, которые приходят к нам и уже имеют у себя в военном билете вложенное, приколотое или просто вложенное мобилизационное предписание. Мы не понимаем, на каких основаниях оно выдано. Данное мобилизационное предписание должно выдаваться при подписании военнослужащим в запасе контракта о том, что он состоит в мобилизационном резерве», - рассказал он.
Ранее президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН анонсировал открытие горячей линии по вопросам частичной мобилизации.
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