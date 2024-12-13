Командующим группировкой «Восток» назначен генерал-лейтенант Иванаев

Командующим группировкой войск «Восток» стал генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Об этом сообщили в Минобороны.

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В ведомстве отчитались, что министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку, проведя рабочее совещание на пункте ее управления. Глава министерства заслушал доклады командования по текущей обстановке, действиям противника и выполнению боевых задач военными.

«Командующий группировкой... Андрей Иванаев доложил министру обороны РФ, что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее пост командующего группировкой «Восток» занимал генерал-лейтенант Михаил Носулев, напоминает «Свободная пресса». Иванаев при этом был командующим 20-й общевойсковой армией.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФМинобороны

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