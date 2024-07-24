Командующим дальней авиацией стал генерал-майор Сергей Кувалдин

Заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) и командующим Военно-воздушными силами назначен генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Его место в должности командующего дальней авиацией занял генерал-майор Сергей Кувалдин, ранее занимавший пост начальника штаба дальней авиации. Это подразделение включает в себя стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты-разведчики Ту-22МР.

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Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш родился 1 апреля 1965 года в Одессе, получил образование в Ейском военном авиационном училище (1987), Военно-воздушной академии имени Гагарина (1994) и Военной академии Генштаба (2012).

Прошел службу через командные должности в эскадрильях и полках, занимал посты начальника отдела оперативно-тактической и армейской авиации Главного командования ВВС, заместителя начальника авиации ВВС и начальника авиации ВВС, а также руководил Государственным центром подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба госкорпорации "Ростех"
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