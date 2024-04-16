Алаудинова назначили замначальника ГУ по военно-политической работе МО РФ
Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов был назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Министерства обороны РФ. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Этим же документом глава государства освободил Алаудинова от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ.
«Я уверен, что на новом посту Апты Аронович продемонстрирует свои лучшие качества и полностью оправдает доверие Верховного Главнокомандующего», - написал Кадыров.
Он добавил, что несмотря на новое назначение Алаудинов продолжит свою деятельность в должности командира спецназа «Ахмат».
Ранее Путин назначил адмирала Александра Моисеева новым главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) РФ, пишут «Известия».
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