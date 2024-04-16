Алаудинова назначили замначальника ГУ по военно-политической работе МО РФ

По его словам, соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Этим же документом глава государства освободил Алаудинова от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ.

«Я уверен, что на новом посту Апты Аронович продемонстрирует свои лучшие качества и полностью оправдает доверие Верховного Главнокомандующего», - написал Кадыров.

Он добавил, что несмотря на новое назначение Алаудинов продолжит свою деятельность в должности командира спецназа «Ахмат».

Ранее Путин назначил адмирала Александра Моисеева новым главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) РФ, пишут «Известия».

