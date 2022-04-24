Командующий РВСН: «Сармат» можно оснастить гиперзвуковыми боевыми блоками
Межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» возможно оснастить несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард». Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире канала «Россия 1».
«Сармат» действует на основе носителя, который установлен на «Авангарде».
«И он создавался в том числе и для боевого оснащения «Авангардом», с учетом того, что их количество на этом комплексе может быть больше», — приводит слова Каракаева РИА Новости.
По его мнению, появление «Авангарда» знаменует начало «эры гиперзвукового оружия», когда у других стран нет таких блоков, стоящих на боевом дежурстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием «Сармата» и заявил, что это «уникальное оружие», аналогов которому «в мире нет и ещё долго не будет». По его словам, оно «заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России».
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