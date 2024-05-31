Командиру разбившегося под Иваново Ил-76 дали звание Героя России посмертно
Командира разбившегося в марте в Ивановской области самолета Ил-76 Сергея Свешникова, который отвел горящее воздушное судно от населенного пункта, наградили званием Героя России посмертно. Об этом заявил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в интервью газете «Красная звезда».
«К сожалению, в этом году в семье военно-транспортной авиации произошли трагедии. При выполнении задач в рамках специальной военной операции погибли наши боевые друзья, доблестные защитники и патриоты Отечества», — рассказал Бенедиктов.
Командующий подчеркнул, что за мужество и героизм при исполнении воинского долга Сергею Свешникову посмертно присвоили звание Героя России.
В марте Минобороны сообщило о крушении Ил-76 в Ивановской области, самолет разбился при взлете из-за пожара одного из двигателей, напоминает «Свободная пресса». На борту находились семь пассажиров и восемь членов экипажа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru