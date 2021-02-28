Командир взвода в Забайкалье оштрафован за избиение срочника

Суд оштрафовал командира учебного танкового взвода в Забайкалье Ильдара Сагдиева за избиение солдата срочной службы. Военачальник дошел до рукоприкладства, когда призывник признался, что ему «не интересно» собирать и разбирать оружие. Об этом сообщает издание «Подъем».

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Инцидент возник на занятии по изучению основ стрельбы, следует из материалов дела. В ответ на реакцию солдата командир несколько раз ударил его по лицу, уху и толкнул в грудь.

По решению суда Сагдиев выплатит штраф в 120 тыс. рублей за превышение полномочий.

Отмечается, что драка произошла на полигоне в районе закрытого города Горный. Там рядовой Рамиль Шамсутдинов в октябре 2019 года расстрелял своих сослуживцев, объяснив поступок реакцией на неуставные отношения. В результате восемь военнослужащих погибли, двое были ранены.

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ТЕГИ:ВоеннослужащиеЗабайкальеИзбиениеШтрафСуд
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