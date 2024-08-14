Командир «Ахмата» заявил о завершении блокирования ВСУ в Курской области
Российские военные завершают блокирование подразделений Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Об этом сообщил командир специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Ахмат» Апти Алаудинов. Генерал-майор также занимает должность заместителя начальника Главного военно-политического управления министерства обороны России.
По его словам, обстановка на границе контролируема. ВСУ начинают окапываться в приграничных районах Курской области, куда они вошли, в стремлении избежать уничтожения.
Как передает RT, Алаудинов подчеркнул, что российские силы в ближайшее время намерены перейти в тотальное наступление, чтобы полностью уничтожить оставшиеся силы противника.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 420 военных убитыми и ранеными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru