Командир «Ахмата» заявил о завершении блокирования ВСУ в Курской области

Как передает RT, Алаудинов подчеркнул, что российские силы в ближайшее время намерены перейти в тотальное наступление, чтобы полностью уничтожить оставшиеся силы противника.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 420 военных убитыми и ранеными.

