Командир «Ахмата» заявил о завершении блокирования ВСУ в Курской области

Российские военные завершают блокирование подразделений Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Об этом сообщил командир специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Ахмат» Апти Алаудинов. Генерал-майор также занимает должность заместителя начальника Главного военно-политического управления министерства обороны России.

По его словам, обстановка на границе контролируема. ВСУ начинают окапываться в приграничных районах Курской области, куда они вошли, в стремлении избежать уничтожения.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на курском направлении

Как передает RT, Алаудинов подчеркнул, что российские силы в ближайшее время намерены перейти в тотальное наступление, чтобы полностью уничтожить оставшиеся силы противника.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 420 военных убитыми и ранеными.

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ФОТО: РИА Новости
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