КНДР заявила об испытании новой гиперзвуковой ракеты

По данным издания, испытательный пуск прошел 28 сентября на одном из полигонов в северной провинции Чагандо. Успешный запуск подтвердил маневренность и стабильность ракеты, стабильную работу двигателя и топливной системы. Кроме того, в ходе испытаний были проверены планирующие характеристики ракеты.

«Хвасон-8» разработали в Академии военных наук КНДР в рамках пятилетнего плана развития стратегических вооружений, отмечает «Свободная пресса».

В Госдепартаменте США, комментируя испытания северокорейской ракеты, подчеркнули, что «серьезно относятся» к информации о любых новых возможностях в сфере вооружений, пишет Газета.ру. Вашингтон тесно консультируется с союзными государствами для выяснения характера пуска.

