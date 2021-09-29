КНДР заявила об испытании новой гиперзвуковой ракеты
КНДР впервые провела испытания новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», сообщает газета Rodong Sinmun.
По данным издания, испытательный пуск прошел 28 сентября на одном из полигонов в северной провинции Чагандо. Успешный запуск подтвердил маневренность и стабильность ракеты, стабильную работу двигателя и топливной системы. Кроме того, в ходе испытаний были проверены планирующие характеристики ракеты.
«Хвасон-8» разработали в Академии военных наук КНДР в рамках пятилетнего плана развития стратегических вооружений, отмечает «Свободная пресса».
В Госдепартаменте США, комментируя испытания северокорейской ракеты, подчеркнули, что «серьезно относятся» к информации о любых новых возможностях в сфере вооружений, пишет Газета.ру. Вашингтон тесно консультируется с союзными государствами для выяснения характера пуска.
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