КНДР продемонстрировала баллистическую ракету для субмарин

Власти Северной Кореи продемонстрировали баллистическую ракету для подводных лодок, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Она была представлена на военном параде в Пхеньяне 14 января по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи. «Самое мощное в мире оружие, баллистические ракеты для подводных лодок, появляются на площади одна за другой, демонстрируя мощь наших революционных вооруженных сил», - говорится в сообщении ЦТАК. Парад принимал лидер КНДР Ким Чен Ын.

В начале января лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на съезде Трудовой партии Кореи заявил, что стране требуется «всеобъемлющее расширение и развитие внешних связей».

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В докладе Ким Чен Ына говорится о необходимости улучшать отношения с другими странами мира «в связи со сложившейся ситуацией и наступлением нового времени».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеКНДР
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