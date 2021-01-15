КНДР продемонстрировала баллистическую ракету для субмарин

Власти Северной Кореи продемонстрировали баллистическую ракету для подводных лодок, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Она была представлена на военном параде в Пхеньяне 14 января по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи. «Самое мощное в мире оружие, баллистические ракеты для подводных лодок, появляются на площади одна за другой, демонстрируя мощь наших революционных вооруженных сил», - говорится в сообщении ЦТАК. Парад принимал лидер КНДР Ким Чен Ын.

В начале января лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на съезде Трудовой партии Кореи заявил, что стране требуется «всеобъемлющее расширение и развитие внешних связей».