Китайцы восхитились российскими ракетами, готовыми сбивать метеориты
Новый зенитно-ракетный комплекс «Прометей» (С-500), который разрабатывается концерном «Алмаз-Антей», способен противостоять любому типу летательных аппаратов и даже метеоритам. Об этом сообщают эксперты китайского издания Sina.
Издание также отмечает, что ЗРК С-500 значительно превосходит действующие типы объектов противовоздушной обороны по дальности обнаружения противника, она увеличилась на 150-200 километров. По данным издания, «Прометей» может одновременно вести огонь по десяти целям на расстоянии 500 километров, передает Ura.ru.
Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в эфире НСН рассказал о предназначении С-500 «Прометей».
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