Китай и Россия проведут учения в Японском и Охотском морях

Китай и Россия проведут военные учения «Север. Взаимодействие-2024». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны КНР.

Отмечается, что маневры состоятся в акватории и воздушном пространстве Японского и Охотского морей. Учения запланированы на сентябрь.

Цель маневров — углубление уровня стратегического сотрудничества между вооруженными силами двух стран, укрепление способности военных «совместно реагировать на угрозы безопасности».

В июле РФ и КНР провели совместные учения «Морское взаимодействие-2024» в акватории Южно-Китайского моря, напоминает 360.ru.

