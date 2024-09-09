Китай и Россия проведут учения в Японском и Охотском морях
Китай и Россия проведут военные учения «Север. Взаимодействие-2024». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны КНР.
Отмечается, что маневры состоятся в акватории и воздушном пространстве Японского и Охотского морей. Учения запланированы на сентябрь.
Цель маневров — углубление уровня стратегического сотрудничества между вооруженными силами двух стран, укрепление способности военных «совместно реагировать на угрозы безопасности».
В июле РФ и КНР провели совместные учения «Морское взаимодействие-2024» в акватории Южно-Китайского моря, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru