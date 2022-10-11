КГБ Белоруссии: Переломный момент в спецоперации может наступить в ноябре-феврале

Переломный момент в спецоперации России на Украине может наступить в период с ноября по февраль, считает председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель. Об этом сообщает БЕЛТА.

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«Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — подчеркнул глава комитета госбезопасности.

Ранее бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин заявил, что перелом в ходе спецоперации наступит скоро, если РФ будет отвечать «ударами возмездия» на каждый обстрел мирных жителей украинскими войсками, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияРоссияКГБУкраинаСпецоперация
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