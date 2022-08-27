Казахстан решил приостановить экспорт военной продукции

Власти Казахстана приняли решение приостановить экспорт военной продукции до сентября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

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Решение принято на заседании комиссии под руководством премьера Казахстана по вопросам оборонной промышленности Алихана Смаилова в субботу.

«Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано», - отмечается в официальном сообщении.

Также комиссия обсудила планы ревизии юридических лиц, у которых есть необходимые лицензии, а также внесения изменений в закон о разрешениях и уведомлениях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроизводствоВооружениеКазахстан
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