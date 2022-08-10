Катера «Раптор» модернизируют с учетом опыта спецоперации
Катера проекта 03160 «Раптор» будут модернизированы с учетом опыта их применения в рамках российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судостроительный завод «Пелла».
«По результатам применения данных катеров в ходе специальной военной операции в текущем году, было выдвинуто предложение о модернизации проекта в части установки более эффективной системы защиты и повышения боевых характеристик катера», — отметил собеседник агентства.
Проект модернизации предполагает полную локализацию, пишет RT. На фоне западных санкций верфь провела работу по «импортозамещению пропульсивного комплекса».
Катера типа «Раптор» считаются самыми скоростными катерами российского флота, пишет РИА ФАН. Первое из таких судов было спущено на воду в августе 2013 года, к концу 2020-го «Пелла» передала флоту уже 17 катеров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд
- В Китае допустили силовой сценарий воссоединения с Тайванем
- Догузова: Рассчитываю, что Европа не будет ограничивать въезд для россиян
- Катера «Раптор» модернизируют с учетом опыта спецоперации
- В Китае назвали «козырь Путина» против США
- СМИ рассказали о слежке литовских вертолетов за российскими поездами
- СМИ: Авиагруппа «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов Boeing
- В Болгарии допустили возобновление импорта российского газа
- Экс-постпред США назвал «друзей» Путина в НАТО
- СМИ: правительство Японии ушло в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru