Катера «Раптор» модернизируют с учетом опыта спецоперации

«По результатам применения данных катеров в ходе специальной военной операции в текущем году, было выдвинуто предложение о модернизации проекта в части установки более эффективной системы защиты и повышения боевых характеристик катера», — отметил собеседник агентства.

Проект модернизации предполагает полную локализацию, пишет RT. На фоне западных санкций верфь провела работу по «импортозамещению пропульсивного комплекса».

Катера типа «Раптор» считаются самыми скоростными катерами российского флота, пишет РИА ФАН. Первое из таких судов было спущено на воду в августе 2013 года, к концу 2020-го «Пелла» передала флоту уже 17 катеров.

