Командующий ЧФ заявил о господстве флота в Азовском море

Боевая деятельность Черноморского флота РФ в ходе военной спецоперации на Украине позволила завоевать господство в Азовском море. Об этом заявил командующий ЧФ РФ адмирал Игорь Осипов в своем поздравлении военнослужащим и ветеранам по случаю предстоящего Дня Военно-морского флота.

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Кроме того, ЧФ смог установить контроль над северо-западом Черного моря, отмечает телеканал «360».

Осипов подчеркнул, что корабли и авиация флота с помощью высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты противника и поддерживают наступление сухопутной группировки войск, пишет Ura.ru.

«Уже ни у кого не вызывает сомнения, насколько важно России иметь современный, мощный и боеготовый Военно-морской флот», — отметил адмирал.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияАзовское МореЧерноморский Флот РФ
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