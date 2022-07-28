Командующий ЧФ заявил о господстве флота в Азовском море
Боевая деятельность Черноморского флота РФ в ходе военной спецоперации на Украине позволила завоевать господство в Азовском море. Об этом заявил командующий ЧФ РФ адмирал Игорь Осипов в своем поздравлении военнослужащим и ветеранам по случаю предстоящего Дня Военно-морского флота.
Кроме того, ЧФ смог установить контроль над северо-западом Черного моря, отмечает телеканал «360».
Осипов подчеркнул, что корабли и авиация флота с помощью высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты противника и поддерживают наступление сухопутной группировки войск, пишет Ura.ru.
«Уже ни у кого не вызывает сомнения, насколько важно России иметь современный, мощный и боеготовый Военно-морской флот», — отметил адмирал.
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