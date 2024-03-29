Генштаб: Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО

В России призванные на срочную службу весной новобранцы не будут привлечены к участию в специальной военной операции, сообщили газете «Красная звезда» в Генштабе ВС РФ.

При этом срок службы составит 1 год, как и прежде. Призыв начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля. Отправка новобранцев в войска начнется 15 апреля.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки россиянам, которые отправятся на военную службу, будут рассылать во время весеннего призыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Российская АрмияПризывПризывники

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