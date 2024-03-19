Картаполов: Призыв на военную службу пройдет по плану
19 марта 202411:46
Призыв на военную службу в России пройдет по плану, число призывников — «константа». Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что отправка призывников в зону специальной военной операции не планируется.
Весенний призыв в РФ стартует 1 апреля и завершится 15 июля.
Ранее в Минобороны сообщили, что за период осеннего призыва в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования призвали и направили 130 тысяч человек, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru