Картаполов: Призыв на военную службу пройдет по плану

Призыв на военную службу в России пройдет по плану, число призывников — «константа». Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

В России максимальный призывной возраст увеличили до 30 лет

Парламентарий подчеркнул, что отправка призывников в зону специальной военной операции не планируется.

Весенний призыв в РФ стартует 1 апреля и завершится 15 июля.

Ранее в Минобороны сообщили, что за период осеннего призыва в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования призвали и направили 130 тысяч человек, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВоеннослужащиеПризывГосдума

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