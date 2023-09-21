Картаполов: Мобилизованные подлежат ротации на СВО

Картаполов пояснил, что ротация осуществляется на тактическом уровне: в подразделениях или частях.

«Грубо говоря, две роты выполняют задачи, одна в это время отдыхает. Это не требует каких-то законодательных решений», — подчеркнул депутат.

Как отметил парламентарий, ротацию проводят командиры и начальники в рамках группировок.

Также Картаполов напомнил, что у призванных в рамках частичной мобилизации есть возможность побывать дома. Каждому военному, находившемуся в зоне СВО, положено две недели отпуска за шесть месяцев службы.

«У контрактника это отпуск, который положен раз в году. А для тех, кто был мобилизован, немного другой подход. В целом получается, что у одних — месяц, что у других — месяц практически есть», — указал депутат.

Ранее Картаполов заявил, что мобилизованные окончательно покинут зону боевых действий после завершения СВО, напоминает телеканал «360».

