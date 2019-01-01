«Калашников» удивил военных беспилотником - камикадзе

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал об особенностях управляемой ракеты «Хризантема-В», которая установила новый мировой рекорд в пробивании брони.

««Хризантема» - это тяжелый противотанковый ракетный комплекс, который, действительно способен пробивать броню толщиной 1 м 20 см в вертикальной проекции, то есть сбоку. Ракета «Хризантема» создана бывшим генеральным конструктором и начальником ФГУП «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) Сергеем Непобедимым. Он является автором противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) в Советской Армии, в современной России. «Хризантема» была представлена на различных форумах еще около десяти лет назад.

