«Калашников» удивил военных беспилотником - камикадзе
Уникальный беспилотник представил на военно-техническом форуме «Армия-2019» концерн «Калашников», сообщает «ФедералПресс».
Разработка получила название «ZALA Ланцет». Она включила в себя разведывательный, связной, навигационный и ударный элементы. Беспилотник способен поражать наземные, морские и воздушные цели, играя роль «камикадзе».
Помимо беспилотника ижевский оборонный концерн представил новое ружье для борьбы с БПЛА.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал об особенностях управляемой ракеты «Хризантема-В», которая установила новый мировой рекорд в пробивании брони.
««Хризантема» - это тяжелый противотанковый ракетный комплекс, который, действительно способен пробивать броню толщиной 1 м 20 см в вертикальной проекции, то есть сбоку. Ракета «Хризантема» создана бывшим генеральным конструктором и начальником ФГУП «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) Сергеем Непобедимым. Он является автором противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) в Советской Армии, в современной России. «Хризантема» была представлена на различных форумах еще около десяти лет назад.
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