«Новый прицел и дуло»: Перечислены отличия нового автомата АК-12 от старых моделей

Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что российские военные могут начать применять усовершенствованную версию автомата АК-12 в зоне спецоперации на Украине уже в этом году. Со второго полугодия автоматы будут запущены в серийное производство. Калашников рассказал об основных конструктивных особенностях АК-12.

«Важнейшим изменением в конструкции автомата АК-12 образца 2023 года является изменение системы управления переводчиком-предохранителем. Традиционный для всех предыдущих автоматов Калашникова боковой флажок заменен на защитный щиток, который теперь не управляется рукой, и двусторонний флажковый переводчик-предохранитель. Он трехпозиционный (огонь, предохранение, автоматический огонь), им можно управлять как с левой, так и с правой стороны», — сказал Калашников.

Собеседник НСН также заявил, что новый автомат снабжен модернизированным диоптрическим прицелом.

«Он стал более удобным для всепогодного, всесуточного применения. В отличие от предыдущей модификации, где было одно отверстие, в нем теперь есть два перекидных отверстия, перекидной и целик диоптрический, который позволяет выбрать диаметр этого отверстия в зависимости от окружающей обстановки. Это необходимо для обеспечения быстрого, надежного и точного прицеливания», — добавил эксперт.

Также главный редактор журнала «Калашников» указал, что изменилось дульное устройство автомата.

«Поскольку в последнее время приобрели широкое распространение приборы малошумной стрельбы, возникла проблема замены съемного дульного устройства на автомате. Дульный тормоз-компенсатор в старых версиях был съемным, он занимал место, нужно было обеспечить его сохранность. Теперь он заменен на щелевой пламегаситель-компенсатор, который не снимается. Прибор малошумной стрельбы присоединяется к автомату, надеваясь поверх дульного устройства, щелевого пламегасителя. Снимать его нет никакой необходимости», — подчеркнул собеседник НСН.