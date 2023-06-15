«Новый прицел и дуло»: Перечислены отличия нового автомата АК-12 от старых моделей
Концерн «Калашников» в состоянии выполнить заказ Минобороны и полностью обеспечить потребности российской армии по основному автомату, сказал НСН Михаил Калашников.
Основными отличиями нового автомата АК-12 стали изменение системы управления переводчиком-предохранителем, новый диоптрический прицел, новое цевье и измененное дульное устройство автомата. Об этом НСН заявил главный редактор журнала «Калашников» Михаил Калашников.
Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что российские военные могут начать применять усовершенствованную версию автомата АК-12 в зоне спецоперации на Украине уже в этом году. Со второго полугодия автоматы будут запущены в серийное производство. Калашников рассказал об основных конструктивных особенностях АК-12.
«Важнейшим изменением в конструкции автомата АК-12 образца 2023 года является изменение системы управления переводчиком-предохранителем. Традиционный для всех предыдущих автоматов Калашникова боковой флажок заменен на защитный щиток, который теперь не управляется рукой, и двусторонний флажковый переводчик-предохранитель. Он трехпозиционный (огонь, предохранение, автоматический огонь), им можно управлять как с левой, так и с правой стороны», — сказал Калашников.
Собеседник НСН также заявил, что новый автомат снабжен модернизированным диоптрическим прицелом.
«Он стал более удобным для всепогодного, всесуточного применения. В отличие от предыдущей модификации, где было одно отверстие, в нем теперь есть два перекидных отверстия, перекидной и целик диоптрический, который позволяет выбрать диаметр этого отверстия в зависимости от окружающей обстановки. Это необходимо для обеспечения быстрого, надежного и точного прицеливания», — добавил эксперт.
Также главный редактор журнала «Калашников» указал, что изменилось дульное устройство автомата.
«Поскольку в последнее время приобрели широкое распространение приборы малошумной стрельбы, возникла проблема замены съемного дульного устройства на автомате. Дульный тормоз-компенсатор в старых версиях был съемным, он занимал место, нужно было обеспечить его сохранность. Теперь он заменен на щелевой пламегаситель-компенсатор, который не снимается. Прибор малошумной стрельбы присоединяется к автомату, надеваясь поверх дульного устройства, щелевого пламегасителя. Снимать его нет никакой необходимости», — подчеркнул собеседник НСН.
Еще одним заметным изменением, по словам Калашникова, стало новое цевье.
«Оно изменилось по конструкции, став существенно более прочным и удобным. Кроме того, особое внимание при его переработке обратили на обеспечение защиты руки стрелка от высокой температуры при интенсивной стрельбе. Есть и малозначные изменения — небольшое изменение процедуры разборки оружия. Вместо поворотного флажка теперь крышку ствольной коробки фиксирует просто поперечный штифт», — отметил спикер.
В заключение главный редактор журнала «Калашников» заверил, что концерн в состоянии полностью удовлетворить потребности российской армии по основному автомату.
«В советские времена, в пору расцвета “Ижмаша”, изготавливалось свыше 600-700 тысяч автоматов в год. Сейчас эти мощности недостижимы, однако за последний год концерн “Калашников” успешно справился с задачей кратного увеличения производственных мощностей по производству автоматов, и этот процесс продолжается, есть соответствующий заказ от Минобороны России. Но точные цифры называть нельзя», — подытожил он.
Ранее Лушников заявил, что основной калибр армейских автоматов могут увеличить с 5,45 миллиметра в рамках работ над экипировкой военнослужащего третьего поколения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн заявил, что блокировать YouTube в России ещё рано
- Разъяренный бык убил женщину в Курской области
- СМИ: Руководитель ГУР Кирилл Буданов был ранен 29 мая
- Кадыров: Батальон «Запад-Ахмат» приступил к службе в Белгородской области
- ФСИН: Автомобили Lada будут собирать заключенные
- Боррель: ЕС подготовил 24 тысячи военных ВСУ
- Путин планирует посетить Турцию по приглашению Эрдогана
- Боррель заявил, что Запад должен поставлять Украине больше нового оружия
- Месси забил самый быстрый гол в своей карьере
- Электрички «Ласточка» из Сочи в Абхазию временно отменены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru