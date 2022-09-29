Кадыров заявил о продолжении наступления на херсонском направлении

«Командир полка "Север"... Хасмагомед Магомадов "Гроза" вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника на ответственной территории. Прежде всего прорабатывается стратегия. На этом этапе, учитывая все, вплоть до мельчайших деталей, воины приступают к непосредственной ликвидации противника. При соблюдении всех условностей операция проходит быстро, точечно и эффективно», — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее Кадыров сообщал, что отряд под командованием Султана Рашаева обеспечивает успешное наступление по линии фронта в херсонском направлении.

