Кадыров: Три тысячи экс-бойцов «Вагнера» перейдут в «Ахмат»

Как отметил политик, соответствующее решение было принято после переговоров командира «Ахмата», замкомандующего 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ Апты Алаудинова с руководящим составом ЧВК.

«Министерство обороны... выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время будут решены все организационные вопросы, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что «Ратибор» долгое время находился на лечении из-за-ранений, и решил вернуться в зону боевых действий в составе «Ахмата», «едва встав на ноги». Как указал Кадыров, бойцы ЧВК отличаются высокой эффективностью, они проявили себя как очень боеспособные воины в ходе специальной военной операции.

По словам главы Чечни, вхождение экс-бойцов «Вагнера» в спецназ «Ахмат» — стратегически важный шаг в повышении эффективности подразделения и укреплении обороноспособности России.

