Кадыров: Три тысячи экс-бойцов «Вагнера» перейдут в «Ахмат»
Один из бывших командиров ЧВК «Вагнер» с позывным «Ратибор» и три тысячи экс-бойцов компании вступят в спецназ «Ахмат». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как отметил политик, соответствующее решение было принято после переговоров командира «Ахмата», замкомандующего 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ Апты Алаудинова с руководящим составом ЧВК.
«Министерство обороны... выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время будут решены все организационные вопросы, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни подчеркнул, что «Ратибор» долгое время находился на лечении из-за-ранений, и решил вернуться в зону боевых действий в составе «Ахмата», «едва встав на ноги». Как указал Кадыров, бойцы ЧВК отличаются высокой эффективностью, они проявили себя как очень боеспособные воины в ходе специальной военной операции.
По словам главы Чечни, вхождение экс-бойцов «Вагнера» в спецназ «Ахмат» — стратегически важный шаг в повышении эффективности подразделения и укреплении обороноспособности России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru