Кадыров назвал уклонистов «рабами заячьей души»

«Трусами», «предателями», людьми «второго сорта» и «рабами заячьей души» назвал уклонистов от частичной мобилизации глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, несогласие с проводимой российскими властями политикой и неприятие войны — это «сказка», а не уважительная причина для отказа от службы в армии.

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«И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист», — добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров назвал врагами народа противников частичной мобилизации, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Российская АрмияМобилизацияЧечняРамзан Кадыров
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