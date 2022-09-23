Кадыров назвал уклонистов «рабами заячьей души»
«Трусами», «предателями», людьми «второго сорта» и «рабами заячьей души» назвал уклонистов от частичной мобилизации глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
По его словам, несогласие с проводимой российскими властями политикой и неприятие войны — это «сказка», а не уважительная причина для отказа от службы в армии.
«И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист», — добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров назвал врагами народа противников частичной мобилизации, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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