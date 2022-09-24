Кадыров: Даже 50% сотрудников ведомств РФ снесут любую западную армию
Россия обладает огромным штатом сотрудников силовых ведомств, даже половина из них способна «снести любую западную армию», считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Как отметил Кадыров, в РФ столько ресурсов, «что НАТО и Запад устанут считать», при этом военных ресурсов «гораздо больше, чем можно представить». Глава Чечни указал, что даже без учета резервистов у страны остается колоссальный штат сотрудников с хорошей физподготовкой и навыками владения оружием: в частности, в МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, прокуратуре, СК.
«Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — написал Кадыров.
Глава Чечни добавил, что руководители таких подразделений уже могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса «с учетом нововведений».
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