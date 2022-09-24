Как отметил Кадыров, в РФ столько ресурсов, «что НАТО и Запад устанут считать», при этом военных ресурсов «гораздо больше, чем можно представить». Глава Чечни указал, что даже без учета резервистов у страны остается колоссальный штат сотрудников с хорошей физподготовкой и навыками владения оружием: в частности, в МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, прокуратуре, СК.

«Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что руководители таких подразделений уже могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса «с учетом нововведений».

