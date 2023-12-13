Кадыров: Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил, что республика выполнила мобилизационный план на 1500%, сообщает РИА Новости.

Кадыров назвал «абсолютно правильным» решение Путина участвовать в выборах

По его словам, сформированные батальоны находятся «в подчинении Минобороны и Росгвардии».

«Это всех их подчинённые, под их приказом они выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу», - заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни обратился к военнослужащим Вооружённых сил Украины. Кадыров заявил, что им следует одуматься и не идти на верную смерть, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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