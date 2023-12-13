Кадыров: Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов
13 декабря 202318:29
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил, что республика выполнила мобилизационный план на 1500%, сообщает РИА Новости.
По его словам, сформированные батальоны находятся «в подчинении Минобороны и Росгвардии».
«Это всех их подчинённые, под их приказом они выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу», - заключил Кадыров.
Ранее глава Чечни обратился к военнослужащим Вооружённых сил Украины. Кадыров заявил, что им следует одуматься и не идти на верную смерть, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru