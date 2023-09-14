Ветеран «Альфы» предрек главе Росгвардии Золотову должность Шойгу

Если Золотов покинет должность главы Росгвардии, то пойдет лишь на повышение, сказал НСН почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с НСН предрек главе Росгвардии Виктору Золотову должность министра обороны России.

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«Когда я только начинал служить в «Альфе», у моего подчиненного был подчиненный Золотов. Он его довольно-таки серьезно характеризовал. Золотов очень близкий и очень доверенный человек. Многие говорят, что он просится уйти со своего поста. Если он и покинет свою нынешнюю должность, то его следующее место работы будет только лучше. Невозможно предположить, что Владимир Путин понизит статус Золотова. Я не сомневаюсь, что он может пойти на повышение. <...> Так как основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уже нет, то у Путина развязаны руки, он понимает, что действует не под каким-то напором. Мне кажется, у него есть возможности заменить министра обороны России Сергея Шойгу. Я считаю, что эта должность для Золотова будет нормальной, потому что тогда ничего не поменяется – он как был военным человеком, так военным человеком и останется», - сказал собеседник НСН.

Ранее Золотов заявил, что росгвардейцы «готовы были умереть», защищая Москву от попытки мятежа Евгения Пригожина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он отметил, что по этой причине они «сдали все свои заначки жёнам».

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РосгвардияНазначениеМинобороны РФСергей Шойгу

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