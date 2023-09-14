Ветеран «Альфы» предрек главе Росгвардии Золотову должность Шойгу

«Когда я только начинал служить в «Альфе», у моего подчиненного был подчиненный Золотов. Он его довольно-таки серьезно характеризовал. Золотов очень близкий и очень доверенный человек. Многие говорят, что он просится уйти со своего поста. Если он и покинет свою нынешнюю должность, то его следующее место работы будет только лучше. Невозможно предположить, что Владимир Путин понизит статус Золотова. Я не сомневаюсь, что он может пойти на повышение. <...> Так как основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уже нет, то у Путина развязаны руки, он понимает, что действует не под каким-то напором. Мне кажется, у него есть возможности заменить министра обороны России Сергея Шойгу. Я считаю, что эта должность для Золотова будет нормальной, потому что тогда ничего не поменяется – он как был военным человеком, так военным человеком и останется», - сказал собеседник НСН.



Ранее Золотов заявил, что росгвардейцы «готовы были умереть», защищая Москву от попытки мятежа Евгения Пригожина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он отметил, что по этой причине они «сдали все свои заначки жёнам».

