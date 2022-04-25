Российская армия уничтожила объекты НПЗ в Кременчуге

Кроме того, в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены шесть украинских военных объектов, в том числе три склада боеприпасов в Харьковской области.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 56 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка. Уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей», — добавил Конашенков.

Также ракетные войска нанесли 19 ударов в течение ночи, уничтожив четыре пункта управления противника, три склада боеприпасов. В свою очередь, подразделения артиллерии выполнили 967 огневых задач за сутки и поразили 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, 33 пункта управления, 5 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, пишет РИА ФАН.

Кроме того, российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Херсонской областях, а комплекс «Панцирь-С» сбил над Чернобаевкой украинскую ракету «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня, отмечает телеканал «360».

