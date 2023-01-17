Источник: Россия производит больше снарядов крупного калибра, чем США
Россия производит во много раз больше снарядов крупного калибра, чем некоторые конкуренты, в том числе США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника агентства, ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра в стране «во много раз превосходит» аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в Соединенных Штатах, отмечает телеканал «360».
«Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов», — подчеркнул источник.
Кроме того, оборонные предприятия России продолжат наращивать выпуск снарядов, пишет Газета.ру.
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