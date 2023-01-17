Источник: Россия производит больше снарядов крупного калибра, чем США

Региональным чиновникам рекомендуют не устраивать отпуска на заграничных курортах Население Китая в прошлом году сократилось впервые с 1961 года Эксперты назвали самые «курящие» регионы России Сход снежных лавин ожидается на этой неделе на горнолыжных курортах Сочи В Москве прогнозируется аномально теплая погода на Крещение