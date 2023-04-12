Источник: Российские военные получат дистанционный снайперский комплекс «Робоснайпер»

Дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер» создали в России, новинка успешно прошла заводские испытания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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«Конструкторское бюро интегрированных систем совместно с "Лобаев Роботикс" завершили заводские испытания нового дистанционно управляемого снайперского комплекса "Робоснайпер"», — поделился собеседник агентства.

В скором времени систему отправят на опытную эксплуатацию в боевые подразделения, пишет Ura.ru.

Источник не раскрыл тактико-технические характеристики «Робоснайпера», указывает Газета.ру. Однако собеседник РИА Новости отметил, что дистанционно управляемая система — продукт развития проекта «Антимайдан-Рубеж», в рамках которого создавался роботизированный антидроновый комплекс.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияТехнологииОружие

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