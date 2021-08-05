Источник опроверг информацию о временно потерявшей ход российской подлодке у берегов Дании
Сообщения о потере хода атомной подводной лодкой «Орел» при прохождении Балтийской проливной зоны не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военный источник.
Ранее моряки датского военного крейсера Diana сообщили, что российская субмарина временно потеряла ход близ принадлежащего Дании острова Сейерё. Подлодку стало сносить в сторону острова на расстоянии около двух морских миль от суши (примерно 3,7 км). Датский экипаж предложил россиянам помощь, однако они от нее отказались, позже подлодка смогла продолжить движение.
Как сообщило издание The Barents Observer, инцидент произошел 30 июля. Тогда «Орел», буксир «Алтай» и ракетный эсминец «Вице-адмирал Кулаков» возвращались с парада по случаю Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Официально сообщения не были подтверждены.
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