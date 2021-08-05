В Дании сообщили о временно потерявшей ход российской подлодке
Российская атомная подводная лодка «Орел» временно потеряла ход близ принадлежащего Дании острова Сейерё. Об этом сообщили моряки датского военного крейсера Diana.
«Один из эскортных переходов из Балтийского моря войдет в историю как драматичный и захватывающий, когда у атомной штурмовой субмарины ''Орел'' класса ''Оскар II'' возникли проблемы с двигателем и она намертво встала в водах у острова Сейерё»,— говорится в сообщении моряков в Facebook.
Отмечается, что российскую подлодку стало сносить в сторону острова на расстоянии около двух морских миль от суши (примерно 3,7 км). Датский экипаж предложил россиянам помощь, однако они от нее отказались. Позже подлодка смогла продолжить движение.
По данным издания The Barents Observer, инцидент произошел 30 июля, когда «Орел», буксир «Алтай» и ракетный эсминец «Вице-адмирал Кулаков» возвращались с парада по случаю Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Официального подтверждения этой информации пока не последовало.
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