Источник: Четыре флота ВМФ выведут из подчинения военных округов
Четыре флота России и Каспийскую флотилию выведут из подчинения военным округам и вернут в прямое подчинение главному командованию Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Флоты и флотилия ранее находились в двойном подчинении. По словам источника, система управления с подчинением флотов военным округам показала свою неэффективность.
«Теперь эти объединения будут подчиняться первоначально в оперативном отношении в мирное время главкомату ВМФ, а в последующем - в прямое подчинение, как это было прежде», —отметил собеседник агентства.
Источник указал, что реформа заключается в выведении флотов из подчинения командующим войсками военных округов, пишет Газета.ру. По словам собеседника агентства, Северный флот сохранит статус округа «с переподчинением ... главкому ВМФ».
Кроме того, источник сообщил, что планируется создать группу управления от главкомата ВМФ РФ в Москве, содержащую все каналы управления флотами, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 389 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 509 / сут.
- Австралийский генерал назвал три сценария возможного контрнаступления ВСУ
- Источник: Четыре флота ВМФ выведут из подчинения военных округов
- Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание СБ ООН
- В России разработали программу долгосрочных накоплений граждан
- Сопровождавший Путина оператор рассказал о его визите в Мариуполь
- Севастополь атаковали два дрона
- Зеленский: Захват Артемовска откроет России плацдарм для наступления
- Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на Севастополь
- Магнитная буря на Земле стала очень сильной
- Пожар в квартире в Твери: есть погибшие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru