Источник: Четыре флота ВМФ выведут из подчинения военных округов

Флоты и флотилия ранее находились в двойном подчинении. По словам источника, система управления с подчинением флотов военным округам показала свою неэффективность.

«Теперь эти объединения будут подчиняться первоначально в оперативном отношении в мирное время главкомату ВМФ, а в последующем - в прямое подчинение, как это было прежде», —отметил собеседник агентства.

Источник указал, что реформа заключается в выведении флотов из подчинения командующим войсками военных округов, пишет Газета.ру. По словам собеседника агентства, Северный флот сохранит статус округа «с переподчинением ... главкому ВМФ».

Кроме того, источник сообщил, что планируется создать группу управления от главкомата ВМФ РФ в Москве, содержащую все каналы управления флотами, пишет Ura.ru.

