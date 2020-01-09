Ирак снова вернулся к вопросу покупки российских С-300

9 января 202017:12

Власти Ирака возобновили переговоры с Россией относительно приобретения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300, сообщает РИА Новости.

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Как заявил председатель комитета обороны и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида, потребность в комплексах С-300 возросла после атак на базы шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби».

Сами атаки произошли еще несколько месяцев назад, однако переговорный процесс начался только сейчас. При этом Рида не уточнил, на какой стадии находятся переговоры.

Отметим, что комплексы С-300 состоят на вооружении соседей Ирака – Ирана и Сирии. Кроме того, Турция недавно получила более современные комплексы С-400.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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