Ирак снова вернулся к вопросу покупки российских С-300
Власти Ирака возобновили переговоры с Россией относительно приобретения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300, сообщает РИА Новости.
Как заявил председатель комитета обороны и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида, потребность в комплексах С-300 возросла после атак на базы шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби».
Сами атаки произошли еще несколько месяцев назад, однако переговорный процесс начался только сейчас. При этом Рида не уточнил, на какой стадии находятся переговоры.
Отметим, что комплексы С-300 состоят на вооружении соседей Ирака – Ирана и Сирии. Кроме того, Турция недавно получила более современные комплексы С-400.
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